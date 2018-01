Der Hype um die Kryptowährungen erfasst auch immer mehr Privatanleger, die hier den schnellen Gewinn vermuten. Doch die Anlage in Bitcoins & Co. ist hoch spekulativ und so wird auch Ruf nach einer Regulierung des Cybergelds lauter.Nicht nur der horrende Stromverbrauch beim Mining, dem "Schürfen" virtueller Währungen, sondern auch die Risiken angesichts stark schwankender Kurse und vermutlich nicht zuletzt die Tatsache, dass sich Kryptowährungen in einem unregulierten Graubereich bewegen, erzeugen zunehmend den Ruf nach härteren Spielregeln im Umgang mit Bitcoins & Co. Aus China etwa ist zu hören, dass man dort einen geordneten Rückzug aus dem Mining antreten möchte. In Südkorea bereitet die Regierung hingegen gleich ein Verbot für den Handel mit Kryptowährungen vor, denn einige Handelsplattformen stehen unter dem Verdacht der Steuerhinterziehung.

