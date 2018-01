Weiterhin bestimmt die Assetklasse Immobilien die Sachwertewelt. Aktuell hat Primus Valor das EK-Volumen des ICD8 erhöht und weitere Objekte angekauft, von HTB gibt es eine Produktneuheit und Project erwirbt weitere Grundstücke in den Metropolen.Primus Valor: Weitere Objektankäufe, ICD8 weiterhin in PlatzierungErst kurz vor Weihnachten hatte der Immobilien-AIF ImmoChance 8 Renovation Plus sein Eigenkapitalvolumen auf 50 Millionen Euro erhöht. Damit konnte das ursprünglich avisierte Ziel von 25 Millonen Euro verdoppelt werden. Nun hat die Gesellschaft aufgrund der großen Nachfrage entschieden, das Eigenkapital um 10 Millionen Euro auf insgesamt 60 Millionen Euro nach oben anzupassen. Anleger können sich ab 10.000 Euro für eine geplante Laufzeit von sechs Jahren an dem Immobilienfonds beteiligen. Wie Primus Valor mitteilt, wurde zudem im Dezember 2017 der Bestand des ICD 8 um drei auf nunmehr elf Immobilienportfolien erweitert. Damit seien Investitionen von ca. 58 Millionen Euro fest eingeplant. Aufgrund der jüngsten Ankäufe werde die Platzierung noch bis voraussichtlich Ende Februar 2018 andauern. Weitere Investitionen seien aufgrund der gut gefüllten Projekt-Pipeline kurzfristig möglich.

