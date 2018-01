Die Deutsche Bank hat Puma SE angesichts des Teilausstiegs des Mutterkonzerns Kering auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Insgesamt dürfte die Aktie des Sportartikelherstellers für Investoren nun attraktiver werden, denn der Streubesitz steige auf rund 55 Prozent, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer am Montag vorliegenden Studie. Puma werde zudem unabhängiger - nicht nur aus strategischer Sicht, sondern auch in Bezug auf die Kommunikation mit Investoren./ajx/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

