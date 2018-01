Im wikifolio "Stockpicking Österreich" wurden die Gewinne bei Wolford (AT0000834007) heute mitgenommen und die Position komplett geschlossen. Kaufzeitpunkt war der 10. November 2017 zu Kurs 12,992, verkauft wurde heute um 10:43 Uhr zu 14,203, ein Gewinn von 9,32 Prozent (bei wikifolio muss man Bid/Ask beachten, es fallen dann aber keine Spesen mehr an). Hintergrund: Wolford wird wohl Kapital brauchen und eine Verwässerung ist da stets Thema. BSN Engine Auszug Wolford - aktuelle Indikationen unter http://www.boerse-social.com/wolford Die Wolford Aktie blieb am Freitag unverändert bei 14,1 Punkten. Year-to-date liegt Wolford nun 9,47% im Plus. Es gab bisher 5 Gewinntage und 1 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 2,08%, vom Low ist man 9,47% entfernt. Der...

