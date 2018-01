Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Die europäischen Getränkekonzerne dürften ein solides viertes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollten die Bierbrauer besser abgeschnitten haben als die Spirituosenhersteller. In dieser Reihenfolge gelte seine Präferenz auch den entsprechenden Aktien für 2018./edh/mis Datum der Analyse: 12.01.2018

ISIN: BE0974293251