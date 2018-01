Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit Blick auf die Sondierungsvereinbarung der möglichen Neuauflage der großen Koalition in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Sven Weier sieht seine Einschätzung gestützt, dass der Rüstungsbereich von einer umfangreichen Modernisierung der Bundeswehr profitieren dürfte. Strengere Exportrichtlinien dürfen den Konzern dagegen kaum treffen, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größten Projekte bestünden mit unbedenklichen Staaten wie Australien, Großbritannien, Rumänien und der Tschechischen Republik./ag/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

ISIN: DE0007030009