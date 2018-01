Das Analysehaus Independent Research hat die Aktien der Metro AG nach vorläufigen Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Zahlen des Handelskonzerns seien ohne Überraschung geblieben, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der schwachen Entwicklung bei Real werte sie die Umsatzentwicklung im wichtigen Auftaktquartal des Geschäftsjahres positiv. Das Segment Metro Wholesale habe getragen vom Belieferungsgeschäft ein erfreuliches Wachstum in Deutschland gezeigt. Das Russland-Geschäft habe hingegen belastet./mis/ag Datum der Analyse: 15.01.2018

ISIN: DE000BFB0019