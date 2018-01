Siemens (WKN:723610) plant den nächsten Spin-Off. Nach Osram und der Siemens-Gamesa Windkraftsparte soll nun auch die Medizintechniksparte Siemens Healthineers an die Börse kommen. Für die Listung wurde dabei die Frankfurter Börse ausgewählt. Damit wäre der Börsengang die größte Neuemission in Frankfurt seit der Deutschen Telekom.



Siemens schreitet damit beim Portfolioumbau weiter voran, welcher 2018 das wahrscheinlich wichtigste Ziel für die Münchener sein wird. So hatte Siemens ursprünglich vorgesehen, den Börsengang in der ersten Jahreshälfte 2018 abzuwickeln, doch die Münchener wollen die zurzeit gute Börsenstimmung ausnutzen und das Vorhaben nun bereits bis Ostern über die Bühne bringen.



