FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) will sich angesichts der durch den Brexit verursachten wachsenden Bedeutung des hiesigen Finanzplatzes stärker in Frankfurt aufstellen. "Wir werden unsere Präsenz hier in diesem Jahr deutlich ausweiten", sagte Andreas Krautscheid, der den Verband als Hauptgeschäftsführer seit Jahresbeginn gemeinsam mit Christian Ossig führt, beim Neujahrsempfang des BdB in Frankfurt.

Bisher hätten die in Frankfurt ansässigen Dependencen der Auslandsbanken weniger Bedarf an Regulierung und politischen Kontakten gehabt, sagte Krautscheid. "Das wird in Zukunft anders sein". Es kämen wegen des Brexit überdies mehr Banker, die bisher in den Auslandsvertretungen deutscher Banken gearbeitet hätten, nach Frankfurt. Die Sichtbarkeit der Verbandes soll in der Main-Metropole sowohl durch mehr Veranstaltungen als auch eine höhere Präsenz der BdB-Vertreter verstärkt werden.

Bei der Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt sieht Krautscheid auch die Politik in der Pflicht. "Wir wünschen uns, dass die wachsende Bedeutung Frankfurts und des Bankensektors in Deutschland auch von der Politik gesehen und unterstützt wird", so der Funktionär.

January 15, 2018 07:45 ET (12:45 GMT)

