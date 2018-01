In unserer Analyse vom 14.12.17 Adidas: Abwärts wie im Bilderbuch! hatten wir bereits über die Talfahrt des fränkischen Sportkonzerns (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) berichtet. Diese hält weiterhin an, wenn auch in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...