Mars One Ventures AG: Michael Maltby zum Interim-Chief Financial Officer ernannt

15.01.2018 / 14:19 CET/CEST

Mars One Ventures AG gibt die Ernennung von Michael Maltby zum Interim Chief Financial Officer ("CFO") bekannt. Michael ist britischer Staatsbürger und zugelassener Wirtschaftsprüfer mit umfassender Erfahrung im Start-up- und Frühphasengeschäft von Unternehmen in einer Vielzahl von Märkten, darunter Russland, Jamaika und Großbritannien. Zuletzt war er CFO des Geschäftsbereichs Breitband Privatkunden bei Digicel, einem privatwirtschaftlichen Telekommunikationsanbieter in der Karibik und im Pazifikraum mit Sitz auf Jamaika. Davor war er Interim-CFO des am AIM der Londoner Börse notierten Unternehmens Uvenco UK plc.

Mars One Ventures AG
Birsigstr. 2
4054 Basel
Schweiz

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München

