Nach einem harten Jahr verzeichnet Turkish Airlines 2017 wieder ordentliche Zuwächse. Die Golf-Airlines können nicht mehr mithalten. Das liegt am starken Heimatmarkt - und sehr speziellen Gewerkschaften.

Dieser Gewerkschaft begegnet Carsten Spohr nur in seinen kühnsten Träumen. Während der Lufthansa-Chef bei Gehaltsverhandlungen regelmäßig Flugausfälle fürchten muss, machte eine Arbeitnehmervertretung bei dem Konkurrenten Turkish Airlines ihrem Arbeitgeber neulich ein unschlagbares Angebot. Nachdem das Unternehmen in einer Gehaltsrunde angeboten hatte, die Löhne der Angestellten um vier Prozent zu erhöhen, bestanden Gewerkschaftsvertreter darauf, dass 2,5 Prozent doch genug seien.

Die Arbeitnehmer forderten weniger, als das Unternehmen ihnen geben wollte. "Die eingesparte Summe war zwar nicht besonders hoch", kommentierte Turkish-Airlines-Chef Bilal Eksi vor wenigen Wochen, "aber diese Motivation ist beeindruckend". Es liegt nicht nur an den sparsamen Arbeitnehmern, dass die türkische Fluggesellschaft nun wieder starke Zahlen vorlegt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 beförderte Turkish Airlines 68,6 Millionen Passagiere, 9,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Auch die Auslastung der Flugzeuge erreichte zuletzt Rekordwerte. Im dritten Quartal 2017 fuhr das Unternehmen das zweitbeste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre ein. Der Überschuss zwischen Juli und Oktober lag bei umgerechnet 693 Millionen US-Dollar. Zahlen für das Schlussquartal wurden noch nicht veröffentlicht.

Einer der größten Konkurrenten von Turkish Airlines, Lufthansa, erreichte im selben Zeitraum gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften ein Konzernergebnis von knapp 1,2 Milliarden Euro, umgerechnet gut 1,4 Milliarden US-Dollar. Für 2018 peilt der Präsident der türkischen Airline Ilker Ayci weiteres Wachstum an. "Wir wollen im Jahr 2018 74 Millionen Passagiere befördern", erklärte Ayci im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Experten zweifelten lange, dass Turkish Airlines auf absehbare Zeit überhaupt wieder Gewinn macht. Im Jahr 2016 sorgten ein Terroranschlag mit 42 Toten am Heimatflughafen in Istanbul sowie der Putschversuch in der Türkei für einen Rückgang der Ticketnachfrage aus Europa und dem Rest der Welt. ...

