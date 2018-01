Laucha (ots) - Nur zertifizierte Prüfunternehmen sollten eine Elektroprüfung durchführen. Wir von der E+Service+Check GmbH sind nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert und gewährleisten somit eine Hohe Qualität bei den notwendigen Elektroprüfungen nach DGUV Vorschrift 3. Wenn Sie sich an unseren Betrieb wenden und die nach DGUV Vorschrift 3 durchzuführenden Elektroprüfungen vornehmen lassen, können Sie sich auf die Qualität unserer Arbeit und die reibungslosen Abläufe verlassen. Denn laut DIN ISO 9001:2015 sind wir verpflichtet, eine hohe Qualität anzubieten und das Risikomanagement effektiv in unsere Arbeit mit einfließen lassen und Ihnen somit eine noch höhere Sicherheit und Effizienz garantieren.



Achten Sie deshalb bei der Auswahl Ihres Dienstleisters auf folgende Punkte:



- Prüfetikett auf dem Betriebsmittel (fortlaufende Nr.) - Rechtssichere Dokumentation lt. BetrSichV - Zertifikate des Prüfunternehmens (DIN ISO 9001:2015) - Ausreichende Referenzen



Die regelmäßig notwendigen Elektroprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 sollten Sie ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb wie der E+Service+Check GmbH durchführen lassen. Denn nicht zertifizierte Unternehmen sollten eine solche Prüfung nicht länger vornehmen. Versichern Sie sich also im Vorraus, dass die von Ihnen beauftragten Unternehmen nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert sind und somit die von Ihnen gewünschten Elektroprüfungen überhaupt vornehmen dürfen. Nur so kommen Sie als Unternehmen der gebotenen Sorgfaltspflicht für Ihre Anlagen und Betriebsmittel nach und können diese auch gegenüber dem Gesetzgeber, dem Arbeitsschutz oder Versicherungen nachweisen.



Ansonsten kontaktieren Sie uns einfach und unverbindlich unter www.e-service-check.de und vereinbaren Sie mit uns einen Termin für die vorschriftsgemäße Überprüfung Ihrer elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Als erfahrene und zertifizierte Experten auf diesem Gebiet können wir Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum bieten und somit die Prüfungen entsprechend der Normen und Vorschriften problemlos durchführen.



OTS: E+Service+Check GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121375 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121375.rss2



Pressekontakt: E+Service+Check GmbH Große Ziegelohstr. 2 06636 Laucha/Unstrut