Kering, die aktuell rund 86 Prozent an Puma halten, haben am fränkischen Sportartikelhersteller offenbar die Lust verloren. Da kein Käufer für die Aktien gefunden wurde, gehen die Papiere nun in Form einer Sachdividende an die Kering-Aktionäre. Dies erhöht den Streubesitz deutlich, womit Puma wieder in den MDAX zurückkehren sollte - trotz kräftiger Kursverluste nach Bekanntgabe der Transaktion. Neben der Aktie (696960) könnte auch ein Bonus-Zertifikat (HW4ECQ) eine Anlageidee sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...