Tagesausblick für 16.1.: DAX erneut schwächer als Europa. ProSieben und Schaeffler im Fokus!

Die meisten europäischen Aktienbarometer konnten von der positiven Stimmung an der Wall Street am Freitag und den guten Wirtschaftsdaten in Europa profitieren. Die deutschen Aktienbarometer verbuchten derweil erneut Verluste. Hintergrund ist Berichten von Thomson Reuters zufolge der starke Euro/US-Dollar der auf den höchsten Stand seit Ende 2014 stieg. Zum anderen sorgt das Ergebnis der Sondierungsgespräche der potenziellen Koalitionspartner für keinerlei Euphorie. Nachdem die US-Börsen feiertagsbedingt heute geschlossen haben fehlten frische Impulse.

Die Edelmetalle blieben derweil gefragt. Gold zog in großen Schritten in Richtung des Septemberhochs von 1.350 US-Dollar. Platin schielte bereits über die 1.000 US-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

Besonders im Fokus der Anleger standen heute die Aktien von BMW, Deutsche Lufthansa, Hugo Boss, Metro, ProSiebenSat.1, Schaeffler und Siemens. BMW geht nach Angaben des Finanzvorstands von einem Absatzplus im Jahr 2018 von fünf bis zehn Prozent aus und peilen weiterhin eine Marge von acht bis zehn Prozent an. Metro meldete für das erste Geschäftsquartal ein leichtes Umsatzplus und bestätigte die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Die Anleger zeigten sich davon jedoch enttäuscht. Die Aktie von ProSiebenSat.1 hat das Hoch aus dem vierten Quartal 2017 und damit eine starke Widerstandsmarke erreicht. Die Spekulationen auf eine neue Strategie und einen neuen Chef treiben das Papier. Ein Ausbruch über EUR 30,60 könnte ein Indiz für eine nachhaltige Trendwende sein. Der Autozulieferer Schaeffler veröffentlichte Eckdaten zum Geschäftsjahr 2017, die bei den Investoren durchaus gut ankamen. Siemens bekam im Tagesverlauf von dem deutlichen Plus der Tochter Siemens Gamesa etwas Unterstützung. Bis Handelsschluss musste sich der Titel - wie rund zwei Drittel der DAX-Aktien - Verluste verbuchen.

Morgen meldet die Citigroup Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Siemens lädt zudem zum Kapitalmarkttag. Im Fokus steht der Börsengang der Medizintechniksparte. Zudem stehen anlässlich der Detroit Motor Show weiterhin die Automobilhersteller BMW, Daimler und VW im Fokus.

Wirtschaftsdaten

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Dezember

USA - Empire State Index, Januar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.260/13.340/13.420/13.530 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.090/13.170/13.200 Punkte

Der DAX blieb heute in einer Range zwischen 13.170 und 13.260 Punkten. Nachhaltige Impulse gibt es erst bei einem Ausbruch aus dieser Range. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.340/13.420 Punkte. Kippt der Index unter 13.170 Punkte erscheint eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 13.000 Punkten möglich.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 25.12.2017 - 15.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.01.2013 - 15.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 5,98 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 7,91 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 7,59 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.01.2017; 17:26 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

