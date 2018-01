Nach der 2016 erfolgten Übernahme von conwert hat die deutsche Vonovia nun also auch für die BUWOG ein Übernahme-Anbot gelegt. Den Aktionären werden 29,05 Euro je Aktie geboten. Das entspricht einer Prämie von 18,1 Prozent auf den Schlusskurs der BUWOG-Aktie an der Wiener Börse vom 15. Dezember 2017. Vonovia bewertet die BUWOG nach eigenen Angaben mit rund 5,2 Mrd. Euro Als Ziel des Zusammenschlusses gibt Vonovia an, "den Wohnungsbestand der Vonovia (rund 350.000 Wohnungen) mit jenem der BUWOG (rund 49.000 Wohnungen) zusammenzuführen". Nun, da ließe sich auch noch ein anderes Motiv finden. Die börsennotierten österreichischen Immobilien-Gesellschaften sind seit Jahren zu billig; um genau zu sein: seit der Finanzkrise 2007,...

