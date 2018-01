Die Sony-Musiktochter tauscht die Führungsspitze aus und installiert mit Daniel Lieberberg erstmals einen Kontinental-Europa-Chef. Der Ex-Manager des Konkurrenten Universal Music soll es in Zukunft richten.

Erst einmal Skifahren heißt die Devise für Philip Ginthör. Über viele Jahre war der gebürtige Wiener einer der einflussreichsten Musikmanager in Europa. Damit ist es für den 42-Jährigen seit kurzem vorbei. Seinen Job als Vorstandschef von Sony Music in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der promovierte Jurist los. Seit 2011 saß er auf dem Chefsessel in der Münchner Sony Music-Zentrale in der Neumarkter Straße.

Gründe für die Trennung nennt Sony nicht. Eigentlich kennt sich der japanische Unterhaltungselektronikkonzern mit Kommunikation bestens aus. Doch in diesem Fall ist das große Schweigen angesagt. Nicht einmal eine Pressemitteilung oder gar Dankesworte gab es für Ginthör von höchster Stelle. Ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang für einen börsennotierten Konzern dieser Kragenwette nach so vielen Jahren. Bereits vor Weihnachten gab es Spekulationen, dass der frühere Vertraute des Sony Music-Chefs und des ehemaligen Bertelsmann-Vorstands Rolf Schmidt-Holtz abgelöst werden könnte.

Sony Music will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...