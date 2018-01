Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta021/15.01.2018/19:10) - Offenlegung von Insiderinformationen nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung



Die Deutsche Technologie Beteiligungen AG, München, hat heute erfahren, dass mehrere Anfechtungsklagen gegen den Tagesordnungspunkt 3 der außerordentlichen Hauptver-sammlung vom 08. Dezember 2017 über eine Sachkapitalerhöhung erhoben wurden.



Der Vorstand der Deutsche Technologie Beteiligungen AG kann daher derzeit nicht ausschließen, dass die Umsetzung der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 08. Dezember 2017 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlage wegen der bekannt gewordenen Klagen scheitert. Die Gesellschaft wird die Klage prüfen und sich dagegen verteidigen.



München, den 15. Januar 2018



Deutsche Technologie Beteiligungen AG



Der Vorstand



(Ende)



