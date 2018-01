FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert haben sich die deutschen Aktien am Montag im nachbörslichen Handel gezeigt. Wegen der feiertagsbedingten Handelspause in den USA fehlten die Impulse von der Wall Street. Entsprechend dünn waren die Umsätze.

Die Covestro-Aktie zeigte sich kaum verändert, nachdem das Unternehmen am frühen Abend mitgeteilt hatte, dass es sowohl 2017 als auch in diesem Jahr von der vor Weihnachten verabschiedeten Steuerreform in den USA profitieren werde. Die Aktie habe allerdings seit November etwa 50 Prozent zugelegt, versuchte ein Händler die verhaltene Kursreaktion einzuordnen.

=== XDAX* DAX Veränderung 20.00 Uhr 17.35 Uhr 13.196 13.201 -0,03% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 15, 2018 14:01 ET (19:01 GMT)

