Halle (ots) - Dass der neue Chef Alain Caparros nun nach China schaut, ist nur logisch. Das ist einerseits ein wichtiger Standort für die Fertigung von Textilien, andererseits ist es ein extrem schnell wachsender Absatzmarkt. C&A gleichwohl hat eine Chance, wenn drei Voraussetzungen erfüllt werden: Man muss einen starken Partner finden, am besten den in China allgegenwärtigen Onlinehändler Alibaba. Um auch im Internet erfolgreich zu sein, muss erheblich schneller als bislang die neue Mode offeriert werden. Und dafür braucht es intelligente Informationstechnik, die die Nachfrage antizipiert. Das ist heutzutage das Rückgrat der Branche. C&A muss das erst noch lernen.



