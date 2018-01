Liebe Leser,

die Vorzugsaktie von Volkswagen hat zuletzt massive Kursgewinne geschafft und damit den laufenden Aufwärtstrend bestätigt. Am Montag nun wurde bekannt, dass die deutschen Autobauer insgesamt mit einer Steigerung ihres Marktanteils in den USA rechnen. Das wiederum würde bedeuten, dass auch VW profitieren sollte. Ohnehin eröffnet das nächste Top bei 180,10 Euro sehr viel Potenzial. Konkret: Die Aktie hatte an dieser Stelle am 9. Januar 2018 ein neues 2-Jahres-Hoch erzielt. Darüber ... (Frank Holbaum)

