Liebe Leser,

Barrick Gold hat zuletzt einen positiven Trend hingelegt. Die Aktie konnte zwar in der vergangenen Woche das Vorwochenniveau nicht ganz halten. Dennoch gibt es positive Signale, die auf eine Erholung und ein Kurspotenzial von über 15 % hindeuten, wie charttechnische Analysten meinen. Konkret: Der Wert ging zuletzt mit -1 % in die Knie. Dabei hat der Titel innerhalb von vier Wochen immerhin 2 % aufgesattelt und sich insgesamt in eine deutlich bessere Lage gebracht. Die Aktie ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...