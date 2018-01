Liebe Leser,

Aurelius ist nach einer mäßigen Woche wieder in einer starken Ausgangsposition, meinen charttechnische Analysten mit Blick darauf, dass der Wert insgesamt nur noch gut 10 % vom Allzeithoch entfernt ist. Daraus wird trotz mäßiger Gewinne eine Kursgewinnchance von mehr als 12 % abgeleitet. Konkret: Aurelius befindet sich aus charttechnischer Sicht in einem klaren Aufwärtstrend. Allein in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn war es um 4,4 % nach oben gegangen. Die Kurse sind ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...