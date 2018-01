Liebe Leser,

Tesla konnte in der abgelaufenen Woche ein sehr wichtiges Signal setzen. Die Aktie scheint den Aufwärtstrend wieder aufnehmen zu wollen und könnte durchaus gut 15 % bis hin zu 20 % zulegen, so die Meinung von Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie ist in einem übergeordneten Seitwärtstrend, der sich nun zu einem Aufwärtstrend zurückentwickeln könnte, heißt es. Das erste Kursziel dabei seien 300 Euro, die als magische Obergrenze gelten, so die Meinung von Chartanalysten. Darüber ... (Frank Holbaum)

