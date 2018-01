Der Handel auf dem Tokioter Parkett ist in Fahrt: Anleger rechnen mit starken Geschäftszahlen und zeigten sich deshalb in Kauflaune. Besonders gefragt waren die Papiere des IT-Dienstleisters Obic.

In Erwartung starker Geschäftszahlen haben Anleger an den Börsen in Japan zugegriffen. Der Standardwerte-Index Nikkei stieg bis Dienstagmittag in Tokio um 0,6 Prozent auf 23.862 Punkte. ...

