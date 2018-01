BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland ist zuletzt kontinuierlich zurückgegangen. Wie viele Menschen es im vergangenen Jahr waren, wollen der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und die Leiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt, am Dienstag in Berlin (10.00 Uhr) bekannt geben. De Maizière wird sich dabei vermutlich auch Fragen zu den Sondierungsergebnissen stellen müssen, etwa zur Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme und zum Familiennachzug.

Von Januar bis November 2017 hatten rund 207 000 Menschen Asyl in Deutschland beantragt. Im Jahr 2016 waren es etwa 280 000 Menschen und 2015 rund 890 000. Die größte Gruppe unter den Schutzsuchenden stellten zuletzt die Syrer./seb/DP/he

