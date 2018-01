STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will an diesem Dienstag (15.30 Uhr) eine umfassende Strategie zum Schutz von Mensch, Ozeanen und Umwelt vor Plastikmüll vorlegen. Ziel ist unter anderem, erheblich mehr Kunststoffe wiederzuverwerten, statt sie auf den Müll zu werfen oder zu verbrennen. Erst vergangene Woche hatte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger auch eine Plastiksteuer ins Gespräch gebracht, die nun geprüft werden soll.

Europaweit fallen nach Angaben der EU-Kommission jährlich rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Nur knapp 30 Prozent davon werden zur Wiederverwertung gesammelt. Rund 70 Prozent landen folglich auf Müllkippen, in Verbrennungsanlagen oder in der Umwelt. In Deutschland wurden nach Angaben des Verbands Kommunaler Unternehmen 2016 knapp 28 Prozent der Kunststoffabfälle wiederverwertet.

Das Thema hat seit Jahresbeginn besondere Brisanz, weil China Abfallimporte gestoppt hat. Allein Deutschland führte nach Angaben des Umweltbundesamts bis dato rund 560 000 Tonnen Plastikabfälle pro Jahr in die Volksrepublik aus. Die Menge wurde zum Teil auf die Recyclingquote angerechnet./vsr/DP/he

