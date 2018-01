BERLIN (dpa-AFX) - Nach ruhigem Wochenbeginn weitet die IG Metall am Dienstag in Berlin und Brandenburg ihre Warnstreiks aus. In Berlin sind Beschäftigte aus zwölf Betrieben aufgerufen, die Arbeit zeitweise niederzulegen. Darunter sind das BMW -Motorradwerk, Siemens und BSH Hausgeräte, wie die IG Metall mitteilte. Für 10.00 Uhr ist eine Kundgebung vor der Siemens-Hauptverwaltung geplant. Im Land Brandenburg sollen sich die Angestellten bei Heidelberger Druckmaschinen in Brandenburg/Havel, Rolls-Royce in Blankenfelde-Mahlow und von drei Betrieben in Finsterwalde (Kreis Elbe-Elster) an Warnstreiks beteiligen.

Im derzeitigen Tarifkonflikt fordert die IG Metall sechs Prozent mehr Lohn sowie das individuelle Recht, die Wochenarbeitszeit befristet auf 28 Stunden reduzieren zu können. Bestimmte Personengruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Familienangehörige und Eltern junger Kinder sollen einen Teillohnausgleich erhalten. Die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung für drei Monate und danach zwei Prozent mehr Lohn angeboten./brd/DP/zb

