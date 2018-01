Der Zughersteller CRRC aus China will Deutschland und Europa erobern. Dabei hilft ihm ein deutsch-tschechischer Unternehmer und deutsche Bahntechnologie. Sehr zum Ärger von Siemens.

Eine Revolution? Nun ja. Sollte Peter Köhler sie im Schilde führen, kann er diese Absicht zumindest gut verstecken. Der Chef des tschechischen Bahnbetreibers Leo Express sitzt in seinem Büro in der Zentrale mitten in Prag. Er trägt Jeans, Pulli und blaues Sakko. In seinen Händen knetet der 45-Jährige einen Kugelschreiber mit Sparkassen-Logo. Er spricht ruhig, ohne Emotionen. Dabei ist das, was der Bahnmanager zunächst in Tschechien und bald auch in Deutschland vorhat, doch der Versuch, eine ganze Branche umzupflügen.

Vor zwei Jahren hat der Unternehmer Züge beim chinesischen Hersteller China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) bestellt - der erste Auftrag dieser Art in ganz Europa. Nun sollen drei weitere, vom neuesten Typ folgen. "Damit wären wir preiswerter unterwegs als ein Fernbus", sagt Köhler. Mit dem neuen Modell aus China "werden wir das schaffen", fügt der Manager hinzu.

Es ist eine Kampfansage an die alte Garde der Industrie aus Siemens und Co. Und Köhler ist nicht irgendwer, sondern innerhalb der Bahnbranche in Europa als eigensinniger und erfolgreicher Regelbrecher bekannt. Vor fünf Jahren half er in der tschechischen Hauptstadt beim Aufbau des Start-ups Leo Express, das Züge, Fernbusse und Carsharing-Dienste betreibt. Auf der Schiene bietet das Unternehmen der tschechischen Staatsbahn inzwischen erfolgreich Paroli. Den Einstieg als Zugbetreiber in Deutschland hat Leo Express mit der Übernahme des einst insolventen Locomore ebenfalls bereits geschafft. Der ganz große Coup, so hofft Köhler, soll Mitte dieses Jahr folgen. Dann erhält Leo Express die drei neuen Züge von CRRC, die bei Höchstgeschwindigkeiten von 160 Kilometer pro Stunde energiesparender und günstiger fahren sollen als die gesamte Konkurrenz.

Köhlers Deal mit den Chinesen hat es in sich: Denn auch CRRC ist nicht irgendein Zughersteller, sondern der weltweit größte und aggressivste. Und er prescht in neue Märkte vor. Sollte die tschechisch-chinesische Zusammenarbeit gelingen, wäre der Damm gebrochen und der Angriff von CRRC gegen die etablierten Zughersteller Siemens, Alstom und Bombardier auf dem Kontinent nicht mehr aufzuhalten - vor allem Deutschland steht im Fokus der Expansionspläne. Europas Bahnkonzerne, die vor zwei Jahrzehnten nach China aufbrachen, um Technologie zu liefern und Milliardenumsätze zu sichern, werden nun von ihrem einstigen Zögling angegriffen. Siemens und Alstom rüsten sich nun zur Gegenwehr.

Steigbügelhalter aus Prag

Köhler weiß um die Bedeutung seiner Partnerschaft mit den Chinesen. In der Rehorova Straße in Prag, einem ehemaligen Arbeiterviertel nicht weit von der durchsanierten Innenstadt, arbeiten junge Tschechen an der Blaupause für den Erfolg. Die Eingangstür bei Leo Express sieht aus wie eine Zugtür. Im Treppenhaus hängt ein Monitor mit Livedaten über die aktuellen Passagierzahlen in den Zügen und Fernbussen, die Leo Express durch Tschechien, Polen und die Slowakei schickt. 817 fahren gerade in der Economyklasse, 88 in den Business- und 18 in den Premiumabteilen. Das Drei-Klassen-Konzept war Köhlers Idee. Er will anders sein als die meist staatliche Konkurrenz. "Wir bieten mehr Komfort, gutes Catering und faire Preise an", sagt der 45-Jährige, der in Wien als Banker gearbeitet hat, bevor er 2012 zusammen mit Partnern beim Aufbau von Leo Express geholfen hat. 80 Prozent gehören dem tschechischen Investor Leoš Novotný, Köhler hat einen kleinen Anteil und leitet die Geschäfte. Der Umsatz liegt bei mehr als 15 Millionen Euro.

Köhler hat sich bewusst für CRRC entschieden, weil die Chinesen keinen Zug von der Stange produzieren. "Wir bestimmen das Design der Züge", sagt Köhler, "unsere Partner aus China bauen die Technik." Er ist begeistert von der Detailversessenheit der Chinesen. CRRC-Ingenieure seien regelmäßig vor Ort in Prag. "Die Kooperation läuft ...

