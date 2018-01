IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada dehnt Testprogramm auf die Vereinigten Staaten aus

Toronto, ON, 15. Januar 2018, Drone Delivery Canada DDC oder das Unternehmen (TSX.V:FLT OTC:TAKOF) freut sich, die Ausdehnung seines kommerziellen Testprogramms auf die USA am UAS-Teststandort des New York Griffiss International Airport in Rome, New York für das 1. Quartal 2018 bekanntgeben zu können.

Das Unternehmen geht davon aus, dass das US-Pilotprogramm danach im Laufe des Jahres fortgeführt werden wird. Diese neue Initiative sieht die Erweiterung des DDC-Testprogramms durch die Aufnahme von weiteren Gebieten innerhalb der Vereinigten Staaten vor, bei Einsatz ihrer Drohne Sparrow X1000, die kürzlich die UAV-Tauglichkeit für Transport Canada (Dezember 2017) erreichte. Zum Testen wird DDC's seine eigene, proprietäre FLYTE-Management-Software einsetzen, die sowohl teilautonome Flüge als auch BVLOS-Flüge (beyond visual line of site) für kommerzielle Drohnenlieferungen unterstützt.

Es besteht ein starkes Interesse bei zahlreichen kommerziellen Kunden in den USA, die nicht nur unsere Bereitstellungsplattform für Drohnen in Kanada sondern auch die in ihrem eigenen Land testen wollen. Dieses Pilotprogramm wird eine Ausdehnung unserer primären kanadischen Initiativen sein und unsere Datenerfassungskapazität erweitern. Der von der FAA genehmigte Standort Rome, N.Y. wurde uns dank der innovativen Initiativen der FAA zur Verfügung gestellt und ist die ideale Testumgebung, um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden., kommentierte CEO Tony Di Benedetto. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern und die unschätzbare Unterstützung von Transport Canada und der kanadischen Bundesregierung, die es uns ermöglicht hat, bis zu diesem Punkt voranzuschreiten, versuchen wir nun, Kanada an die Spitze der kommerziellen Drohnenlieferungstechnologie auf globaler Ebene zu bringen, wobei unsere erste Expansion südlich der Grenze erfolgt.", fügte Di Benedetto hinzu.

Der Teststandort für unbemannte Flugsysteme (UAS) des Griffiss International Airport in Rome, N.Y., ist eine von der Federal Aviation Administration (FAA) des Verkehrsministeriums der USA genehmigte Einrichtung, die für die Durchführung von Forschungsarbeiten bestimmt ist, die für die Integration der FH in das nationale Luftraumsystem (NAS) unerlässlich sind. Der Standort ist der fünfte von sechs in den USA operativen Teststandorten.

Die US-Testinitiativen werden das umfangreiche kanadische Testprogramm von DDC ergänzen, das für 2018 geplant ist. Dazu gehört auch die Erprobung der BVLOS-Fähigkeiten (Beyond Visual Line of Sight) im von Transport Canada genehmigten UAS Centre of Excellence in Alma, Quebec.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der TSX-V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter der WKN A2AMGZ gehandelt werden.

