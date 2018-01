Sika AG / SIKA ERWIRBT MEHRHEITSBETEILIGUNG AN FÜHRENDEM ITALIENISCHEN HERSTELLER VON ABDICHTUNGSSYSTEMEN FÜR DÄCHER UND BAUWERKE . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Sika erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Index Construction Systems and Products, einem führenden Hersteller von Abdichtungssystemen für Dächer und Bauwerke mit Hauptsitz in der Nähe von Verona, Italien. Die Firma erzielt einen Jahresumsatz von umgerechnet CHF 115 Millionen. Mit der Übernahme von Index erweitert Sika ihre Produktpalette und stärkt signifikant ihre Position auf dem italienischen Markt. Index ist ein etabliertes Unternehmen im Familienbesitz mit einer renommierten Marke und einem treuen Kundenstamm. Das Produktportfolio von Index umfasst technologisch führende Bitumenmembrane für Bedachungs- und Bauwerksabdichtungen, Produkte für Schall- und thermische Isolierung sowie Wasserabdichtungs- und Reparaturmörtel. Die Kunden des Unternehmens befinden sich hauptsächlich in Italien und in mehr als 100 weiteren Ländern. Index wurde 1978 von Luigi Carlon gegründet, der das Unternehmen seither besitzt und führt. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird er einen Minderheitsanteil behalten und als Verwaltungsratspräsident von Index dem Unternehmen weiterhin zur Seite stehen. Bei der Weiterentwicklung des Geschäfts in Südeuropa kann Sika dank der Übernahme auf das Know-how und die Erfahrung von Index in Bezug auf Bitumentechnologien zurückgreifen. Durch die Zusammenführung der Produktsortimente beider Unternehmen wird Sika als Komplettanbieter alle verfügbaren Technologien auf dem Markt für Bedachungs- und Bauwerksabdichtungen anbieten. Ausserdem bietet der Zugang zum breiten Vertriebsnetzwerk von Index erstklassige Cross-Selling-Möglichkeiten. Luigi Carlon, Gründer von Index: "Ich bin stolz, mit Sika den idealen neuen Besitzer für Index gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir im italienischen Markt für Dachabdichtungen zum Marktführer avancieren und unser Geschäft weiter ausbauen. Insbesondere freue ich mich darüber, dass Index dank Sikas weltweiter Präsenz international wachsen und künftig noch innovativere Produkte für den Kunden bereitstellen kann." Paul Schuler, CEO von Sika: "Wir freuen uns, die Mitarbeitenden von Index im Sika Team herzlich willkommen zu heissen und gemeinsam unsere Geschäftsaktivitäten voranzubringen. Index ist ein ausgewiesener Industrieführer und gemeinsam werden wir eine starke Nummer eins Position im italienischen Roofing Markt einnehmen. Dank der grossen Expertise im Bereich Forschung und Entwicklung und der ausbaufähigen Fertigungskapazitäten wird Sika den neuen Standort als Produktionszentrum für Bitumensysteme in Südeuropa etablieren, mit der Möglichkeit, künftig auch den Nahen Osten und Afrika zu bedienen." KONTAKT

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25 Milliarden erwirtschaftet. Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (http://hugin.info/100359/R/2161572/831442.pdf)



