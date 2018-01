FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.114 EUR

98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.216 EUR

FFX XFRA CA3039011026 FAIRFAX FINL HLDGS SV 8.159 EUR

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.294 EUR

18I XFRA IE00BD845X29 ADIENT PLC DL-,001 0.224 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.078 EUR