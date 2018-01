Das amerikanische Bankinstitut Fifth Third Bancorp (ISIN: US3167731005, NASDAQ: FITB) wird am Dienstag seinen Aktionären für das vierte Quartal 2017 eine Dividende von 16 US-Cents zahlen. Record date war der 29. Dezember 2017. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 1,98 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 32,35 US-Dollar (Stand: 12. Januar 2017). Die ...

