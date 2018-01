Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die angekündigten Einflüsse der US-Steuerreform würden zu einer Anhebung der Schätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) um etwa zwei Prozent führen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Analyse. Der zuletzt spürbare Anstieg des Aktienkurses hingegen dürfte zur Folge haben, dass die Gesellschaft weniger Papiere zurückkaufe als zunächst vermutet. Beide Effekte zusammengenommen führten nur zu einem EPS-Anstieg im Vergleich zu früheren Schätzungen von unter einem Prozent./he Datum der Analyse: 15.01.2018

ISIN: DE0006062144