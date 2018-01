Liebe Leser,

General Electric ist in Deutschland über längere Zeit kaum thematisiert worden. Nun sieht es wieder so aus, als wachse das Interesse. Am Montag zeigte sich, dass es hier vielleicht zu einem spektakulären Turnaround nach oben kommen kann. Denn die Kurse gaben kaum nach oder stiegen je nach Börsenplatz sogar leicht an. Konkret: Es ging für GE in den vergangenen Monaten in einem deutlichen Abwärtstrend gen Süden. Die Aktie sucht nach einem Boden. Den allerdings gab es bislang ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...