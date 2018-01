Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Hannover Rück von 109 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Preisanhebungen im Rahmen der Januar-Erneuerungsrunde hätten die fast schon übertriebenen Markterwartungen zwar nicht erreicht, doch sollten sich die Aussichten für höhere Preise im Jahresverlauf verbessern, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hannover Rück sei ein Versicherer von Spitzenqualität, der unter den europäischen Rückversicherern die höchsten Kapitalrenditen biete. Dies dürfte auch 2018 und 2019 so sein./ajx/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0005 2018-01-16/08:19

ISIN: DE0008402215