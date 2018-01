Telefónica emittierte gestern eine Senior Anleihe (9J, EUR 1 Mrd., erw. Rating Baa3/BBB/ BBB) bei MS+58 BP. Zudem begab die Bayern LB einen Covered Bond (10J, EUR 500 Mio., Aaa/AAA) bei MS-15 BP. Im High Yield Segment befindet sich die Selecta Group ab heute auf Roadshow zur Vermarktung einer multi-currency Senior Secured Anleihe (EUR 1,3 Mrd. äquivalent, erw. Rating B/B3). Darüber hinaus kündigte die Lowell Group eine Dual-Tranche Emission (5,5J, EUR 705 Mio. äquivalent, erw. Rating B2/B+) in EUR und SEK an. Der britische Baukonzern Carillion musste Insolvenz anmelden. Von den ausstehenden Verbindlichkeiten in Höhe von rund GBP 1,6 Mrd. entfallen etwa GBP 630 Mio. auf Privatplatzierungen und eine Wandelanleihe. Die tschechische SAZKA Group...

