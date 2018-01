PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Iberdrola von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 7,25 Euro belassen. Der Versorger überzeuge mit einer guten Vermögensqualität, gut vorhersagbarem Wachstum sowie kurzfristigen Kurstreibern, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste im Zuge gestiegener Renditen an den Anleihemärkten eröffne eine Kaufgelegenheit für die Iberdrola-Papiere./mis/ajx

Datum der Analyse: 16.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN ES0144580Y14

AXC0047 2018-01-16/08:24