Warren Buffett ist dafür bekannt, in Aktien zu investieren. Manchmal kauft er mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) sogar ganze Unternehmen. Das macht er so gut, dass er damit zu einem der reichsten Männer der Welt geworden ist.



Für Immobilieninvestments hingegen ist die Börsenlegende nicht bekannt. Dabei gibt es mindestens einen guten Grund, warum Warren Buffett von Immobilien als Kapitalanlage begeistert sein könnte.

Was ich damit meine

Damit meine ich nicht, dass Buffett sich eine Wohnung kaufen und dann auf eine Wertsteigerung spekulieren sollte. Nein, ich spreche von den Mieteinnahmen. Aber was könnte Warren Buffett an Mieteinnahmen bitte so spannend finden? Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...