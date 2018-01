Die Institute sollen beim Konkurrenten von Apple und Samsung für einen möglichen Gang an die Börse im späteren Jahresverlauf verantwortlich sein, berichtet die "Financial Times" (FT/Dienstag) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das Unternehmen könnte bei einem Börsengang - entweder in Hongkong oder New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...