FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 160,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug etwas auf 0,57 Prozent. Sie hielt sich aber in der Nähe ihres am Freitag erreichten halbjährigen Höchststands von 0,6 Prozent.

Am Dienstag dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen halten. Die wenigen anstehenden Wirtschaftszahlen sorgen eher selten für Marktbewegung. Ranghohe Notenbanker melden sich laut Terminplan ebenfalls nur vereinzelt zu Wort. Damit dürfte die allgemeine Marktstimmung die Richtung vorgeben./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0058 2018-01-16/09:05