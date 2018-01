Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental anlässlich der Elektronikmesse CES in Las Vegas auf "Equal Weight" belassen. Die Fahrzeughersteller hätten noch sehr viel zu tun, um den Herausforderungen der Themen vernetztes und autonomes Fahren gerecht zu werden, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hier böten sich den großen Erstzulieferern wie Delphi und deren Abspaltung Aptiv attraktive Chancen. Bei der Conti-Aktie verhindere die noch unklare künftige Konzernstruktur eine bessere Bewertung./edh/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

