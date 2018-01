FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Kursrücksetzer in der Vorwoche setzt der Bund-Future am Dienstag im frühen Handel seine Stabilisierung weiter fort. Aus dem Umfeld der EZB gibt es momentan sowohl falken- wie taubenhafte Aussagen, je nach Couleur der Redner. So hält EZB-Ratsmitglied Ardo Hansson eine Reduzierung der Wertpapierkäufe nach September nicht für nötig und plädiert für eine Senkung auf null, falls Wachstum und Inflation wie erwartet ausfallen sollten. Für seinen Kollegen Philip Lane ist die Strategie, die Zinsen noch lange nach Ende der quantitativen Lockerungen auf aktuellem Niveau zu halten, solide und korrekt. Von der Preisfront gibt es am Morgen keinen Impuls, so hat der Inflationsdruck in Deutschland im Dezember leicht abgenommen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 6 Ticks auf 160,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,53 Prozent und das -tief bei 160,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 7.932 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 4 Ticks auf 131,16 Prozent.

