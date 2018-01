Liebe Leser,

bei Bayer hatte zuletzt der Verkauf weiterer Covestro-Aktien gut geklappt - weitere 10,2% der Covestro-Aktien wurden erfolgreich verkauft, was rund 1,8 Mrd. Euro in die Kassen spülte. Das war signifikant mehr als die - laut Angaben von Bayer - angestrebten 1,5 Mrd. Euro. Strategisch gesehen hat sich aber nichts geändert, denn bereits zum 3. Quartal 2017 war Covestro als "nicht fortzuführendes Geschäft" ausgewiesen worden. Es handelt sich hier also nur noch um eine Finanzbeteiligung ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...