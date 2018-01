Der Sportartikelhersteller Adidas will Nike auf dem Heimatmarkt das Leben schwer machen. Adidas will seinen Marktanteil in den USA auf das Niveau steigern, das man auch in anderen Regionen erreicht, nämlich mindestens 15 bis 20 Prozent. "Unser mittelfristiges Ziel ist es, auch in den USA dorthin zu kommen", sagte Finanzvorstand Ohlmeyer der "BöZ". EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...