Die Aktie von ProSiebenSat.1 zählt in den letzten Tagen zu den Outperformern am deutschen Aktienmarkt. Nachdem Facebook verkündet hat, seinen Algorithmus zu ändern und zu den Wurzeln zurückkehren will, hoffen die Anleger auf verstärkte Werbemaßnahmen auf den Plattformen des deutschen Medienkonzerns. Auch aus technischer Sicht gibt es Positives zu berichten. Alles Weitere erfahren Sie im Trading-Tipp des Tages bei DER AKTIONÄR TV.

