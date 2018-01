Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Danone von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Kostensenkungen europäischer Konsumgüterkonzerne im Vorjahr, dürfte es 2018 für sie darauf ankommen zu liefern, schrieb Analyst Cedric Besnard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Fokus sollte sich 2018 auf das Wachstum aus eigener Kraft richten, da höhere Margenziele unwahrscheinlich erschienen. Im Nahrungsmittelsektor sei Danone am besten aufgestellt, um Kostenkontrolle mit einer guten Geschäftsentwicklung zu kombinieren./mis/edh Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: FR0000120644