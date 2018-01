Umschichtung im DividendenAdel Austria 10 Portfolio von Christian W. Röhl. Nicht mehr im DividendenAdel Austria vertreten ist Rosenbauer. Der Feuerwehr-Ausrüster hat im Vorjahr seine Ausschüttung von 1,50 auf 1,20 Euro gesenkt und damit nach fünfzehn Jahren seine weiße Dividenden-Weste besudelt, so der deutsche Dividenden-Experte. Stattdessen wird Mayr Melnhof hinzugefügt. Sonst bleibt alles beim Alten, siehe Grafik. Röhl: "Der Umschichtungsaufwand ist also minimal - und das ist auch gut so. Denn bei einigen Werten wie Oberbank, BTV Bank oder Stadlauer Malzfabrik sind die Börsenumsätze so gering und die Spreads so weit, dass jede Order Fingerspitzengefühl, enge Limits und Geduld braucht." Langfristig liegt das...

