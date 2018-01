FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag mit Rückenwind der asiatischen Börsen freundlich gestartet. Stützend wirkte zudem der aktuell wieder etwas rückläufige Eurokurs. Der deutsche Leitindex gewann im frühen Handel 0,40 Prozent auf 13 253,83 Punkte.

Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte um 0,44 Prozent auf 26 920,94 Punkte vor. Der Technologie-Index TecDax hingegen trat mit plus 0,04 Prozent bei 2654,22 Punkten auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann unterdessen 0,26 Prozent auf 3621,03 Zähler.

Charttechnisch betrachtet hält die Richtungssuche im Dax weiter an. "Eine klare Tendenz, für welche Richtung sich der Markt entscheiden wird, gibt es nicht", sagte etwa Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Der übergeordnete Aufwärtstrend habe jedoch noch immer Bestand, ergänzte er und erhielt Unterstützung von Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. "Der Dax hat zwar die Dynamik des Jahresanfangs verloren, scheint aber doch eher nach oben als nach unten zu wollen", sagte dieser.

Der Eurokurs , der sich am frühen Morgen noch nahe an seinem Dreijahreshoch bei knapp unter 1,23 US-Dollar befunden hatte, bröckelte zuletzt ab. Das sorgte für eine Stimmungsaufhellung unter den Börsianern, denn eine starke Gemeinschaftswährung gilt als mögliche Belastung für die exportstarken deutschen Unternehmen. Da ihre Produkte so tendenziell teurer werden für Käufer außerhalb des Währungsraums.

Unter den Einzelwerten stehen zunehmend Unternehmen mit ihren Bilanzen und Ausblicken im Blick der Anleger. Im MDax ragten etwa die Aktien von Hugo Boss heraus und stiegen um 4,5 Prozent. Analysten lobten vor allem den Umsatzanstieg des Modekonzerns im abgelaufenen Quartal. Boss sei zurück in der Spur, sagte einer.

Der im September 2017 in den SDax abgestiegene Großküchenausrüster Rational überraschte ebenfalls positiv mit seinem Umsatzwachstum. Sowohl die unternehmenseigenen als auch die Markterwartungen wurden übertroffen und auch das operative Ergebnis fiel etwas besser als von Experten prognostiziert aus. Die Papiere zogen um 2,5 Prozent nach oben.

Die Aktien der Lufthansa waren hingegen mit knapp 2 Prozent Gewinn der Favorit. Allerdings hatten sie am Vortag am Index-Ende mehr als 4 Prozent eingebüßt. Der Ölpreis, der zum Wochenauftakt auf ein Dreijahreshoch gestiegen war, kam inzwischen wieder etwas zurück./ck/jha/

