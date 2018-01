Das chinesische Raumlabor Tiangong 1 kreist seit Herbst 2016 unkontrolliert um die Erde und verliert dabei an Höhe. Demnächst werden Teile der Anlage auf der Erde einschlagen - wo genau sie niedergehen, ist noch unklar.

Teile des 2016 außer Kontrolle geratenen chinesischen Raumlabors Tiangong 1 werden in einigen Wochen auf der Erde einschlagen. "Wir rechnen irgendwann zwischen Mitte März und Mitte April mit dem Eintritt in die Erdatmosphäre", so Holger Krag von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa. "Die Wahrscheinlichkeit, dass auf der Erde etwas passiert, ist aber sehr, sehr gering."

Dass Teile des rund 8,5 Tonnen schweren "Himmelspalasts" (so die Übersetzung von "Tiangong") in Deutschland oder Österreich runter kommen, sei sogar ausgeschlossen, so der Experte. Das Gebiet, über dem die Trümmer eintreten können, ist riesig. Krag spricht von "einem Gürtel von 43 Grad südlich bis 43 Grad nördlich des Äquators mit allen Längen". Damit kann es alle Kontinente - bis auf die Antarktis - ...

